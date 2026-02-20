Prof. Dr. Mehmet Erdoğan başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli çalışmada, 6 Şubat 2023’teki Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay bölgesindeki termal sularda radon ölçümleri yapıldı.

İki ayrı su kaynağında radon aktivitesinin ölçümler arasında yaklaşık 5 kat değiştiği ve bu değişimin bölgedeki sismik hareketlilikle ilişkili olduğu saptandı.

Araştırmada ayrıca, artçı depremler öncesinde radon seviyelerinde belirgin artış, depremler sonrasında ise hızlı düşüş gözlendiği bildirildi.

Radon gazının yer altındaki kırık ve fay hatlarından suya karışabildiğini belirten Erdoğan, bu tür ölçümlerin gelecekte olası depremlerin tahmininde yardımcı bir yöntem olarak kullanılabileceğini ifade etti.