2022 yılının Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırısıyla başlayan savaşta 3 yıl geride kalırken, cephede yüz binlerce kayıp veren Ukrayna ve Rus ordusu yeni asker arayışlarını sürdürüyor.
Ukrayna'da askere gitmemek için kaçak hayatı yaşayan yüz binlerce yetişkin erkek olduğu öğrenilirken, Ukrayna Ordusu tarafından yakalanan sivillerin zorla askere götürüldüğü anlar sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.
TEKME TOKAT ASKERE GÖTÜRÜLDÜ
Söz konusu görüntülerde onlarca askerin bir kaçak Ukrayna vatandaşını zorla sevk aracına bindirmeye çalıştığı görüntülere yer verilirken, Ukraynalı gencin askere gitmemek için direndiği ve aracın kapılarını tekmelediği görüntülendi.
2022 yılının Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırısıyla başlayan savaşta 3 yıl geride kalırken, cephede yüz binlerce kayıp veren Ukrayna ve Rus ordusu yeni asker arayışlarını sürdürüyor.