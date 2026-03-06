Nahçıvan’a yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından İlham Aliyev’in orduyu seferberlik durumuna geçirdiği yönündeki gelişmeler, dikkatleri Azerbaycan-İran sınırına çevirdi. Bu süreçte bazı basın yayın organlarında, “Azerbaycan İran sınırına askeri yığınak yapıyor” başlığıyla çeşitli görüntüler paylaşılmaya başlandı.

AZERBAYCAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye’de faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne benzer bir kurum olan Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, sosyal medyada ve bazı platformlarda Azerbaycan ordusuna ait olduğu iddia edilen ağır silahların İran sınırına konuşlandırıldığına dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve bilgi manipülasyonu niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin bu yılın Ocak ayında kaydedildiği ve yanıltıcı ifadelerle yeni bir gelişme gibi sunulduğu ifade edildi.

"CEZAİ İŞLEMİ VAR"

Yetkililer, Orta Doğu'daki askeri gerilim ortamında bu tür içeriklerin toplumda panik ve kafa karışıklığı yaratmayı amaçladığını belirtti. Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel, silah ve askeri teçhizatın hareketine ilişkin bilgilerin izinsiz paylaşılmasının cezai sorumluluk doğurabileceği söylendi.