İstanbul Beyoğlu’nda genç bir kadını sokak ortasında yere düşürüp cinsel saldırıya teşebbüs eden iki sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, sanıklardan Semir Tarhan’a 9 yıl, Ömer Konu’ya ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak her iki sanık da tutuklulukta geçirdikleri süre gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Olay, 23 Eylül 2024’te Beyoğlu’nda evine yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’nın önünün kesilmesi, yere düşürülmesi ve sanıkların üzerine çıkarak taciz etmesiyle başlamıştı.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanıklar son sözlerinde beraat talep etti.

Mahkeme, sanıkların eylemlerinin “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunun unsurlarını oluşturmadığına hükmederek bu suçtan beraat kararı verdi.

Cezalar ise “birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı” suçundan verildi.

İddianamede sanıklar hakkında başlangıçta 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.