Esenyurt’ta kaydedildiği iddia edilen görüntülerde çocukların birbirlerinin boğazını sıkarak bayılttığı anlar yer aldı.
Paylaşımlarda, bir çocuğun arkadaşının boğazını uzun süre sıkarak nefessiz bıraktığı, ardından bayılan çocuğun yere düştüğü görüldü.
ÇOCUKLARIN CANINI TEHLİKEYE ATIYOR
Olay sırasında çevrede bulunanların gülerek izlediği anlar ise tepkilerin daha da artmasına yol açtı.
UZMANLARDAN AİLELERE UYARI
Sözde oyun olarak yayılan bu akımın çocukların hayatını ciddi şekilde riske attığı vurgulanıyor.
Uzmanlar ve yetkililer, ailelere çocuklarını bu tür tehlikeli davranışlardan uzak tutmaları konusunda uyarıda bulundu.