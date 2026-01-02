Yaklaşık iki yıl önce Fas uyruklu Imane Moti ile evlendiğini ifade eden Osman Vesek, kızının vücudunda fark ettiği morluklar ve çevresinden gelen uyarılar üzerine şüphe duymaya başladığını söyledi.

"DÜŞTÜ" DEDİ BABA İKNA OLMADI

Vesek, eşinin morluklara ilişkin “yeni yürümeye başladığı için düştü” açıklamasının kendisini ikna etmediğini belirtti.

GİZLİ KAMERA İDDİASI

Şüphelerinin artması üzerine evin oturma alanına kamera yerleştirdiğini anlatan Vesek, görüntülerde 1 yaşındaki kızının annesi tarafından gün aşırı şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Kamera kayıtlarının ardından doğrudan adliyeye başvurduğunu ifade etti.

"CEZAİ İŞLEM UYGULANSIN"

Suç duyurusunda bulunan Osman Vesek, “Gizli kameradan aldığım görüntülerde çocuğumun sürekli şiddet gördüğünü tespit ettim. Bunun üzerine doğrudan Antalya Adliyesi’ne giderek şikayetçi oldum. Uzaklaştırma kararı alınmasını ve gerekli cezai işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi.

BAKAN DUYURDU: TUTUKLANDI

Kamera kayıtlarında annenin öfke anları ile çocuğa yönelik şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Görüntülerin infiale neden olmasının ardından bakanlık harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, annenin tutuklandığını belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Antalya’da 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs 'Altsoya karşı eziyet' suçundan tutuklanmıştır."