İsrail ordusu, İran’dan iki dalga halinde füze saldırısı başlatıldığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, İran’dan ateşlenen füzelerin İsrail topraklarına yöneldiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirmek için devreye girdiği, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen güvenlik talimatlarına uymaları gerektiği kaydedildi. Füze atışlarının belirlenmesinin ardından ülke genelinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.
Bölgeden gelen bilgilere göre, ilk dalgada füzelerin işgal altındaki Doğu Kudüs semalarına ulaştığı aktarıldı. Başkent Tel Aviv ve ülkenin orta kesimlerine yönelen füzelere karşı hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Gelişmeler yakından takip ediliyor.