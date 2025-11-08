İstanbul Başakşehir'de bir fırında yapılan denetimlerde mide bulandıran görüntüler kaydedildi.

UN TORBALARINDAN SİGARA KÜLÜ ÇIKTI

Denetim sırasında, ekmek üretim alanının hemen bitişiğinde tuvalet bulunduğu ve un torbalarının içinde sigara külü kalıntılarına rastlandığı belirlendi.

TUVALET İLE YAN YANA İMALATHANE

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, imalathanede temel hijyen kurallarına uyulmadığı, tuvaletin üretim bölümüne bitişik şekilde yer aldığı tespit edildi. Ayrıca, ekmek yapımında kullanılan unun içinde sigara külü bulunması, işletmede ciddi temizlik ihlalleri olduğunu ortaya koydu.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Sağlık ve güvenlik standartlarına açıkça aykırı olduğu belirlenen işletme, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Yetkililer, halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı denetimlerin artarak süreceğini ve ihmal tespit edilen yerlere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.