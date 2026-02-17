Malatya 1. Amatör Ligi B Grubu'nun 10. haftasında, 15 Şubat'ta Darende İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakada şiddet olayı yaşandı. Darendespor ile Hekimhan Belediyesi Girmana Spor arasındaki karşılaşma 1-1 devam ederken, 87. dakikada ev sahibi ekip bir gol buldu. Ancak yan hakem Hakan Başkurt ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
HAKEME SKUTER FIRLATTI
İptal kararına öfkelenen tribündeki taraftarlardan Nurettin Ö., sahaya skuter fırlattı. Yan hakem Başkurt'un başına isabet eden araç, hakemin kısa süreli baygınlık ve bilinç kaybı yaşamasına neden oldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başkurt, ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
MAÇ TATİL EDİLDİ, SALDIRGAN SERBEST
Yaşanan olayın ardından hakem triosu maçı tatil etme kararı aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Nurettin Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan yan hakem Hakan Başkurt'un ise taburcu edildiği öğrenildi.