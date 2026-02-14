Muğla'nın Bodrum ilçesine gece saatlerinden bu yana metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düştü.

Sağanak nedeniyle Kızılağaç-Bodrum yolu trafiğe kapandı. Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen mevkilerinde yollar ve bazı alçak kesimler göle döndü.

Kızılağaç Mahallesi'nde bir bahçenin duvarı, sel suları nedeniyle yıkıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri Kızılağaç-Bodrum yolu ile Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen'deki suyla dolan noktalarda tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

Kızılağaç-Bodrum yolundaki tahliye çalışmalarına Bodrum AFAD gönüllüleri de destek verdi.

BALIKÇI TEKNESİ BATTI, FERİBOT SEFERLERİ İPTAL OLDU

Öte yandan, denizlerde etkili olan fırtına nedeniyle Bitez sahilinde, bir balıkçı teknesi karaya vurdu. Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça, Bodrum-İstanköy arası feribot seferleri iptal oldu.

TAŞAN GÖLETTEKİ BALIKLAR YOLA SAÇILDI

Bodrum’da etkili olan sağanakla birlikte Mumcular Mahallesi'ndeki su seviyesi yükselen bir gölet, taştı. Göletteki balıklar, taşkın nedeniyle çevreye yayılan suyla kara yoluna dağıldı.

Su dolu yolda yüzen balıklar, vatandaşlar tarafından yakalandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.