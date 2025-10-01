Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti ve Donald Trump ile yaptığı görüşmeye dair yorumları sosyal medyada yayılan NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, görevinden alındı.

Günay’ın Oval Ofis’teki Türkiye-ABD görüşmesi sonrası Beyaz Saray bahçesinde yaptığı değerlendirmeler Associated Press kameralarına yansıdı. Görüntülerde, toplantının Türkiye açısından olumsuz geçtiğini dile getirdiği görülüyordu.

GAZETECİ GÜNAY İŞTEN ÇIKARILDI!

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntülerin ardından Günay’ın görevden alınacağı iddiaları gündeme geldi. NTV yönetimi, kısa süre sonra Günay’ı işten çıkarma kararı aldı.

Öte yandan Günay, gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baba olduğunu duyurdu.

Gazeteci, “Bugün gündemdeki talihsiz yerim başka ama sizinle paylaşmak istediğim bir haber vardı. Baba oldum, artık bana ‘hüso baba’ diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.