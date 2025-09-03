İzmir'in Konak ilçesinde babaannesi F.Ş. tarafından darbedilen 7 yaşındaki M.E.Ş. devlet korumasına alındı. Olay cep telefonuyla görüntülenirken, F.Ş. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre annesi ve babası ayrı olan, velayeti babasında bulunan M.E.Ş., babası işte olduğu esnada babaannesi F.Ş. tarafından darbedildi. O anlar cep telefonuyla gizlice kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri F.Ş.'yi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. M.E.Ş. ise devlet korumasına alındı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.