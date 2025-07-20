Uzmanlara göre gurme tuzlar, içeriklerindeki mineral zenginliği ve özel kristal yapıları sayesinde yemeğin lezzetini katmanlı hale getiriyor. Kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerle tat profili derinleşirken, iri kristal yapılar ağızda yavaş çözünerek lezzeti daha uzun süre hissettiriyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELİYOR

Gurme tuzlar, kökenleriyle de dikkat çekiyor. Fransa’dan Fleur de Sel ve Guerande, İngiltere’den Maldon, Pakistan’dan Himalaya tuzu ve İran’dan Pers mavi tuzu gibi çeşitler öne çıkıyor. Türkiye’de ise Çankırı tuzu saf içeriğiyle ön plana çıkıyor. Bu özel tuzlar, hem doğal yöntemlerle üretilmeleri hem de bulundukları coğrafyanın özelliklerini taşımalarıyla değer kazandı.

EN PAHALILARI ARASINDA FRANSA VE İNGİLTERE TUZLARI VAR

Bazı gurme tuzların kilo fiyatı 100 euroya kadar çıkabiliyor. Özellikle Fransa’nın Guerande ve İngiltere’nin Maldon tuzları, yüksek fiyatlarıyla öne çıkıyor. Türkiye’de de İzmir ve Çanakkale’de üretilen yaprak tuzlar, gurme sınıfında değerlendiriliyor.

TÜKETİM ŞEKLİ FARKLI: PİŞİRME DEĞİL, SON DOKUNUŞTA KULLANILIYOR

Uzmanlar, bu tuzların yemek piştikten sonra, "bitirme tuzu" olarak yemeğin üzerine serpilmesini öneriyor. Kalın ve gevrek kristaller, hem görsel etki sağlıyor hem de ağızda uzun süren bir tat bırakıyor.

TÜRKİYE’DEN COĞRAFİ İŞARETLİ BİR DEĞER ÇANKIRI TUZU

Yüksek saflığıyla bilinen Çankırı tuzu, içerdiği minerallerin yanı sıra ağır metaller ve mikroplastik içermemesiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tuzun yalnızca coğrafi işaretli olanlarının tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor; zira piyasada sahte ve karışık ürünlerin satıldığı uyarısında bulundu.