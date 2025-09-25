AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yalvarıyorlar" açıklamasıyla Türkiye'de tartışma yaratan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile aynı karede görüntülendi.

Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı.

Türkiye adına anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı.

ABD adına ise anlaşmayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imza attı.

MARCO RUBIO'NUN TARTIŞMA YARATAN SÖZLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hâlâ devam ediyor. Aynı şekilde ‘Gazze savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır” sözlerine ilişkin değerlendirmede bulunmuş ve "Bakın, insanlar çıkıp istedikleri şeyleri söyleyebilir, ama iş bir şeyin yapılmasına geldiğinde Beyaz Saray’a geliyorlar" demişti.

Rubio'nun "Bu diğer ülkelerin hepsi – bu arada Türkiye de dahil – bizim işin içinde olmamız için adeta yalvarıyorlar" sözleri ise tartışma yaratmıştı.