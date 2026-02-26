ABD ile İran arasındaki diplomatik görüşmeler sırasında gümüş fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Gece seansında 90 dolar eşiğini aşan gri metal, görüşmeler devam ederken hızla gerileyerek yatırımcıları şaşırttı.
GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ
Gece 01.00 seansında 90,34 dolar seviyesinde işlem gören gümüş, görüşmelerin sürmesiyle birlikte 86,43 dolara kadar gerileyerek yüzde 4,32 değer kaybetti. Bu düşüş, kısa sürede yatırımcıların kayıplarını artırırken, metalin son haftalardaki hareketliliğine yeni bir volatilite ekledi.
Yurt içinde ise gram gümüş 127,26 TL'den 121,96 TL'ye kadar geriledi.