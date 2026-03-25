ABD Başkanı Donald Trump İran'la ateşkes yapmak istediğini her seferinde tekrar etse de, İran yönetimi Trump'ın sözlerine kesinlikle güvenmediğini her fırsatta dile getiriyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD'nin 'makul tekliflerini dinlemeye hazır olduklarını' söylese de Başkan'ın daha önce 28 Şubat'da, Cenevre görüşmesinden hemen savaşı resmen başlatması İran'ın güvenini kırdı.

Nitekim uzmanlar da İran'ın görüşünü destekliyor. Perşembe günü Pakistan'da yapılabileceği iddia edilen görüşmelerin hemen ardından 27 Mart Cuma günü ABD piyasalarının kapanacak olması, görüşmelerle gizlenecek olası bir kara taarruzunun ilk ipucu niteliğinde.

NEDEN 27 MART?

Olası bir saldırı, ABD'nin piyasalarının kapandığı Cuma gününden sonra ya da akşamında gerçekleşmesi bekleniyor.

28 Şubat'da başlayan savaş da Cumartesi günü gerçekleşen bir bombardımanla başlamıştı. ABD, günler öncesinden yüzlerce savaş uçağını ve onlarca donanma gemisini bölgeye yönlendirmişti.

Bunun en önemli sebebi ise, ABD piyasalarının 27 Mart gününden sonra kapalı olması. ABD, daha önce de savaşı başlatmadan önce Cumartesi gününü seçerek piyasaları sarsan darbeyi yumuşatmıştı.

Şimdiyse aynı senaryo, gelecek Cuma-Cumartesi günleri arası gerçekleşiyor. ABD'nin saldırısı kesin değil, ve Trump ateşkes görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirtti. Ancak askeri hazırlık da bu yönde ipuçları sunuyor.

ABD'nin cuma gecesi piyasalar kapandıktan sonra İran'a askeri çıkartma yapması veya saldırıları artırması halinde petrol fiyatları 110 doların üzerine tekrardan çıkabilir.

Olası bir Hark Adası işgali durumunda ise İran'ın enerji tesislerine yönelik hamleler de enerji fiyatlarını yukarı taşıyacak.

Cuma günü yapılacak olası bir saldırı, değerli metallerden çıkışı hızlandırır ve dolar ile petrole yönelimi artırır.

Borsalarda ciddi çıkılar olması beklenebilir. Özellikle Asya'da yaşanacak enerji arzı sorununun Asya borsalarına yansımasının negatif olacağı tahmin ediliyor.

SAVAŞI BAŞINDAN BERİ EN BÜYÜK HAZIRLIK

ABD'nin dev uçak gemisi Gerald R. Ford'un bölgeye ulaşması ve Cenevre görüşmelerinin sona ermesiyle Cumartesi günü Ali Hamaney ve kurmayları hava saldırılarında öldürülmüş, savaş başlamıştı.

Şimdiyese savaşı yeni bir boyuta taşıyacak olan kara saldırısının 27 Mart'ta gerçekleşmesi olası görünüyor.

ABD 50 bin askerinin üzerine 10 bin çıkartma uzmanı deniz piyadesi ve paraşütlü asker takviye ediyor.

3 bin 500 askerden oluşan 82. Paraşüt Alayı savaş alanına doğru yol alırken Navy SEAL deniz piyadeleri bir hafta önce konuşlanmıştı.

İSRAİL KARA HAREKATINI BEKLİYOR

Aynı anda görüşmelerin haberleri ortaya çıktığından beri sonra derece sessiz kalan İsrail de İran'a kara taarruzu için bekliyor. İsrail basını, görüşmelerin tek amacının zaman kazanmak olduğunu öne sürdü.

ABD'nin sürdüğü şartların Cenevre'de sunulan şartlara da yakın olması, İran'ın bu şartları kabul etmeyeceği izlenimini verdi. İran ise, ABD taarruzunun hedefindeki adalara asker gönderdi.

Türkiye, Mısır ve Pakistan'dan arabulucular ise bu esnada, 48 saat içinde bir ABD-İran görüşmesi düzenlemeye çalışıyor. Olası görüşmenin İslamabad'da yapılması planlanıyor.