Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Tejas tipi bir savaş uçağı Dubai Havacılık Fuarı esnasındaki gösterisi sırasında yere çakıldı.
HAL üretimi uçak yerel saatle 14.10 civarında kalabalık bir izleyici grubunun önünde yapılan uçuş sırasında yere çakıldı.
Kazadan hemen acil durum ekipleri harekete geçti, ancak pilotun kaza anında öldüğü doğrulandı.
Çocuklarıyla birlikte gösteriyi izleyenler büyük panik yaşadı. Pilotun çarpma anından fırlatma koltuğunu kullanamadığı belirtildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri olayı doğruladı. Kurum açıklamasında "Hint yapımı Tejas A Tipi jet yere çakılmıştır. Soruşturma sürüyor" ifadelerine yer verdi.