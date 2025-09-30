Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, üzeri pembe ve mavi balonlarla süslenmiş iki tır dikkat çekti. Tırlardan biri hızlanarak ailenin önünde durdu ve bebeğin cinsiyeti böyle duyurulurken ellerinden tuttukları küçük çocuk ezilme tehlikesi geçirdi.

EMEKLİ GEÇİNEMİYOR GÖSTERİŞLİ ŞOVLAR ARTIYOR

Emekli ve asgari ücretlinin geçim derdi çektiği, ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede yapılan kutlamaya ne kadar para harcandığı bilinmezken, görüntüler abartılı kutlamaların son örneği oldu.

GÖSTERİŞ YARIŞINA DÖNÜŞTÜ

Başlangıçta çiftlerin sevdikleriyle mütevazı bir şekilde paylaştığı bir anı olan bu partiler, son dönemde adeta bir şova dönüştü. Havadan uçaklarla boya püskürtme, lüks yatlarda havai fişek gösterileri, deniz altında abartılı şovlarla balon patlatmalar veya Squid Game temalı cinsiyet öğrenme partileri “aile geleneği” olmaktan çıkıp gösteriş yarışına dönüşmeye başladı.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ BÜYÜK

Uzmanlara göre, cinsiyet belirleme partilerindeki abartının en büyük nedeni sosyal medya. Daha fazla “beğeni” ve “izlenme” uğruna yapılan bu gösterişli kutlamalar, tepkilere neden oluyor.