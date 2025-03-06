Göz sağlığı hepimiz için çok önemlidir ve uzmanlar, göz sağlığını tehdit eden bazı yaygın besinler konusunda uyarılarda bulundu. Doktor Chris Steele, yaşa bağlı makula dejenerasyonunun sıklıkla görüldüğünü aktardı. Yapılan yeni bir araştırma, AMD ve diğer göz hastalıklarına yol açabilecek besinleri gözler önüne serdi.

İşte göz sağlığınızı tehdit eden 5 yiyecek:

1- Beyaz Ekmek

Beyaz ekmek, yüksek glisemik indeks (GI) ve sodyum içeriği ile göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı alternatifler tercih edilmelidir.

2- Patates Kızartması

Yüksek yağ ve sodyum içeriğine sahip patates kızartmaları, AMD riskini artırabilir. Kızarmış yiyecekler ve yüksek sodyum tüketimi, göz sağlığını ciddi şekilde tehdit eder.

3- İşlenmiş Peynir Dilimleri

İşlenmiş peynirler yüksek sodyum içerir ve aşırı tüketimi hipertansiyona yol açarak retina damarlarını etkileyebilir. Bu durum, görme kaybına sebep olabilir.

4- Pastırma

Pastırma gibi tuzlu işlenmiş etler, yüksek sodyum içeriğiyle kan basıncını yükseltebilir ve retina damarlarını zayıflatabilir. Bu, görme sorunlarına yol açabilir.

5- Pirinç Kekleri

Pirinç keklerinin yüksek glisemik indeksi, kan şekeri seviyelerinde ani artışlara neden olabilir. Bu da retina damarlarını zamanla hasara uğratabilir ve göz sağlığını tehdit edebilir.

Öte yandan uzman isim Gidon Sadovsky, bu yiyeceklerin her gün değil, ölçülü şekilde tüketilmesi gerektiğini belirtti. Sağlıklı bir göz için dengeli beslenme, özellikle meyve, sebze ve tam tahıllardan zengin bir diyet önemlidir.