İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 46 isim arasında yer alan Konyasporlu Alassane Ndao için flaş bir karar alındı. TFF tarafından men cezası alan isimler arasında tek yabancı futbolcu olarak yer alan Senegalli'nin gözaltına alınması kararı sonrası sözleşmesi feshedilecek.

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'dan 12 ay ceza alan Alassane Ndao için savcılık soruşturmasında gözaltı kararı verildi.

Konya'daki evinden alınan Senegalli futbolcu emniyet ekipleriyle birlikte İstanbul'a doğru yola koyuldu.

Yaşanan gelişmelerin ardında Konyaspor taraftar grubu Nalçacı bir açıklama yaparak yürütülen süreç nedeniyle oluşan belirsizliğin ortadan kalkması için kulübün adım atması çağrısında bulundu.

Yaşanan krizin ardından Konyaspor, Alassane Ndao'nun sözleşme feshi için görüşmelere başladı. Süper Lig ekibi en kısa zamanda oyuncunun menajeri ile görüşerek tek taraflı fesih hakkını kullanma kararı aldı.

MENAJERİ SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Ndao’nun menajeri Doğan Ercan, Senegalli futbolcunun suçsuz olduğunu savundu.

BBN Haber’e konuşan Ercan, “Ndao adına geçen sene 2-3 aylık bir süreçte yasal bir sitede yapılan bahis işlemi var. Ancak bu işlemi Ndao değil, onun sürekli yanında olan bir kişi yapmış. Bu kişi, Senegal’e yardıma ihtiyacı olanlara kargo göndereceğim diyerek Ndao’nun telefonunu alıyor. O süreçte kendi bilgisi dışında işlem yapılmış” dedi.