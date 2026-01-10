Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e ve bazı eğlence mekanlarında operasyon yapıldı.

OTELDE ARAMA YAPILDI

Yine aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'de ve bazı eğlence mekanlarında jandarma ve polis ekipleri tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de eşlik etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ ve ‘Fuhuş’ soruşturması kapsamında 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.

CAN YAMAN GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenildi.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Hürriyet’ten Elif Altın’ın aktardığına göre, savcılık soruşturma kapsamında Can Yaman hakkında gözaltı kararı vermedi.

Ancak Bebek Otel çevresindeki 9 mekân için arama talimatı çıkarıldı.

Jandarmanın bir gece kulübünde yaptığı aramada mekânda bulunan Can Yaman’ın üzerinden uyuşturucu madde çıkınca gözaltına alındı.