Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyon ikinci dalga ile yeniden döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu, yönetici ve başkan gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bu kez futbolun üst kademelerini hedef alan geniş çaplı bir operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da gözaltına alındığı açıklandı.

9 AY HAK MAHRUBİYETİ CEZASI ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bahis soruşturması kapsamında Süper Lig'den ceza alan futbolcular arasında Metehan Baltacı da yer alıyordu.

Metehan Baltacı'ya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "bahis oynadığı" gerekçesiyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

