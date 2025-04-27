Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltılara tepki gösterdi. İmamoğlu, “Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler. 16 milyon İstanbullu yürekleri ağzında deprem huzursuzluğu ile yaşamaya çalışırken bunların derdi İstanbul’un ve ülkenin nimetlerini peşkeş çekmek” ifadelerini kullandı.

YİNE Mİ ALDATILDIN?

İmamoğlu şunları söyledi:

- Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana ‘turbun büyüğü, dananın kuyruğu’ diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?

- Gözaltına alınan arkadaşlarımızın İstanbul’daki kaçak yapılarla mücadele eden, ranta karşı İstanbul’u koruyan, şehrimizi olası büyük depreme hazırlamak için gece gündüz çalışan İstanbul muhafızları olduğunu biliniz.

- Bu vatansever insanlar ihanet projesi olan Kanal İstanbul’u durdurmak için, İstanbul’u susuz bırakacak girişimleri önlemek için davalar açıp ruhsatsız yapılara yıkım kararı veren insanlar.

KANAL İHANET PROJESİ

- Yargıyı aparata dönüştürenler, Kanal İstanbul’u kime pazarlamışlarsa önündeki engelleri kaldırmak için gözlerini karartarak yeni operasyonlarla millete ihanet etmeyi sürdürüyorlar.

- Sen birer birer eksilteceğini sanıyorsun ama biz milyon milyon büyüyoruz! Şu çok açık bilinsin ki bu süreçte bütün yol arkadaşlarımızı sonuna kadar savunacağım. Hiç kimse geride kalmayacak.