İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Daha sonra Adli tıp kurumuna sevk edilen ünlüler, kan, idrar ve saç örnekleri alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Şarkıcı Hadise, yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hadise, şu ifadeleri kullandı;

"Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Bugün tüm kalbimle sahnedeyim. Ankara'da görüşürüz."