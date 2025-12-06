"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcu, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "futbolda bahis" soruşturması kapsamında, dün yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak ve eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın da bulunduğu 38 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Gözaltındaki 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.