CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşın İmamoğlu’nun tek aday olarak gireceği cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin daha önce belirlendiği gibi 23 Mart’ta yapılacağını duyurdu. CHP lideri “Ben nerede olursam olayım, 23 Mart günü herkesi sandık başına bekliyorum. Biz ne şartta olursak olalım, dışarda da olsak içerde de olsak o sandıklar kurulacak, sadece CHP üyeleri değil herkesi sandık başına bekliyoruz. Onları için de dayanışma sandığı kurulacak” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel de dün, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve Cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Sandıktan kaçmayın! Mertçe mücadele edin!

SANDIKTA BULUŞALIM

Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz, bütün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz… 23 Mart’ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle, bu hukuksuzluğa dur diyelim!” dedi.