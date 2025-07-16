İtalya'nın Ligurya kıyılarındaki en gözde tatil noktalarından biri olan Portofino, yoğun turist ilgisi karşısında sessizliğini bozdu. Kasabanın belediyesi, aşırı kalabalığın neden olduğu huzur kaybını ve çevreye verilen zararı önlemek amacıyla bir dizi katı kural getirdi. Yeni düzenlemelere uymayanları ise 25 ila 500 euro arasında değişen para cezaları bekliyor.

BİKİNİYLE GEZMEK VE ÇIPLAK AYAKLA DOLAŞMAK YASAK

Artık Portofino sokaklarında mayo ya da bikiniyle gezmek, hatta bu şekilde meydanlarda oturmak bile yasak. Aynı şekilde çıplak ayakla dolaşmak da yasaklandı... Bu karar, kasabanın sofistike ve zarif imajını korumak isteyen yerel yönetimin ilk adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

CEZALAR 500 EURO'YA KADAR ÇIKIYOR

Porofino'nun yeni kurallarına göre sokaklarda taşınabilir hoparlörle yüksek sesle müzik dinlemek, halka açık alanlarda alkol tüketmek, parklarda ya da kaldırımlarda uyumak, hatta ısrarcı olmayan dilencilik dahi cezai işlem gerektiren davranışlar arasında yer alıyor.

Kuralları ihlal eden turistlere kesilecek cezalar, ihlalin türüne göre değişiyor. Belediyenin açıklamasına göre bu cezalar 25 eurodan başlayıp 500 euroya kadar çıkabiliyor. Uygulamanın amacı hem turistleri caydırmak hem de kasabanın tarihi ve doğal yapısını korumak.

PORTOFİNO NEDEN BU KARARI ALDI?

Yaz aylarında binlerce turistin akınına uğrayan Portofino; dar sokakları, lüks yat limanı ve tarihi dokusuyla biliniyor. Ancak son yıllarda sosyal medya etkisiyle artan ziyaretçi sayısı, kasabanın kapasitesinin üzerinde bir yük oluşturuyor. yetkililer durumu kontrol altına alarak "Instagram turizminden" kaynaklı taşkınlıkları engellemek istiyor.