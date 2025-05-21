Tiroid ve göz arasındaki ilişki, çoğu zaman göz ardı edilmesine rağmen bazı tiroid hastalarının göz sağlığında ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, tiroid hastalıklarının gözde çeşitli bulgularla ortaya çıkabileceğine, bu bulguların şiddetinin, kişiden kişiye göre değişiklik gösterebileceğine değindi.

Gözde yaşanan hastalık bulgularından bahseden Serin, "Bazı hastalarımızda gözde ileri çıkma, şaşılık, kapakta açılma, gözü kapatamama, kızarıklık, sulanma ve batma gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu bulgular sadece Graves hastalığında değil, nadiren tiroid hastalıklarında da gözlemlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Serin, tiroid hastalarında göz bulgularının ortaya çıkmasında sigaranın büyük bir risk faktörü olduğuna işaret ederek, "Sigara içen hastalarda göz bulguları çok daha ağır seyredebiliyor. Tedavi gerektiğinde ise cevap verme oranı oldukça düşük olabiliyor. Hastalar, sigarayı mutlaka bırakmalı. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi de önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tiroid hastalığında düzenli göz kontrolünün önemine değinen Serin, gözünde bulgular hisseden hastalara göz doktoruna başvurma tavsiyesinde bulundu.

Bazı tiroid hastaları için "kortikosteroid" tedavisi gerekebildiğini kaydeden Serin, şunları kaydetti:

"Tedavi sürecini hastayla detaylı bir şekilde konuşmak, önemli. Çünkü bazı hastalarda ek tedavi yöntemlerine de ihtiyaç duyabiliyoruz. İlaç tedavisine yanıt vermeyen vakalarda, bazen acil cerrahi müdahale gerekebiliyor. Gözde içeri doğru alınma, kapak düzeltilmesi veya şaşılık gibi kalıcı göz bozuklukları, cerrahi yöntemlerle düzeltilebiliyor. Erken teşhis ve düzenli takip, tedavinin başarısında büyük rol oynuyor."