Cem YILDIRIM

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından gözler 15 Eylül günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek olan büyük kurultay ile ilgili “Mutlak Butlan” davasına çevrildi. Bu davada Mutlak Butlan kararı çıkarsa, Genel Başkan Özgür Özel yönetimi görevden ayrılacak ve bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yönetim ve PM göreve gelecek. Böylelikle 9 Eylül 1923’te kurulan ve aynı tarihte 102. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan CHP’nin kritik bir karar ile karşılaşma ihtimali var.

Bu durumda Kılıçdaroğlu yönetimi partiyi yeniden kurultaya götürecek. Bu süreç 90 günden başlayıp 1.5 yıla kadar uzayabiliyor. Parti yönetimi, ise mahkemenin mutlak butlan kararı verme yetkisi olmadığını ve davanın reddedilmesi gerektiğini savunuyor.

CHP’de 38. Olağan Kurultay’ın yanı sıra, Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay’ın da iptali istenmişti. Davacılar, 38. Olağan Kurultay’da delege iradesinin sakatlandığını savunuyor.