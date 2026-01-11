Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren ocak ayı zam oranlarının belirlenmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girdikten sonra, piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), 22 Ocak Perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

Piyasanın beklentisi 100 - 150 baz puan indirim yapılması yönünde. Ancak Karar metnin yer alacak ifadeler para politikası açısından önem arz ediyor.

Bankanın, 2026 yılı için tahmin edilen dezenflasyon patikasını korumak için "sıkı para politikası" duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa aktörlerinin temel odak noktasını oluşturuyor.

KARAR METNİ MERAKLA BEKLENİYOR

Faiz kararının yanı sıra, karar metninde bulunacak olan yönlendirmeler de yatırımcılar tarafından kritik önem taşıyor.

Özellikle likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık konularına yapılacak atıflar, yılın geri kalanına dair para politikası projeksiyonları için ipucu verecek.

KÜRESEL PİYTASALAR VE JEOPOİTİK RİSKLER

TCMB’nin kararı öncesinde küresel merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hamleleri de Türkiye’ye yönelik sermaye akışları ve döviz kuru stabilitesi açısından radarında kalmaya devam ediyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.