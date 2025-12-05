Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftaya açıklayacağı yılın son faiz kararına çevrildi. Ekonomistlerden de Merkez Bankası'na yönelik tahminler geliyor.

Son olarak Matriks Haber'in Aralık ayı TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dair beklenti anketi 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Yılın son PPK toplantısına dair tahmin veren ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 39,5'ten yüzde 38 düzeyine çekilmesi olmuştu.

Ankete katılan 27 ekonomistin 9'u politika faizinde 100 baz puan, 11'i 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirim beklediğini dile getirdi.

Bu yılın son PPK toplantısında faiz tahmini de yüzde 38 olarak ortaya çıktı.

FORİNVEST'TEN 150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

ForInvest Haber tarafından gerçekleştirilen ankette, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Aralık ayı toplantısı için ekonomistlerin medyan faiz indirimi beklentisi 150 baz puan olarak ortaya çıktı.

13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, en düşük faiz indirim tahmini 100 baz puan, en yüksek faiz indirimi tahmini ise 200 baz puan oldu.

Ekonomistlerin altısı toplantıda 100 baz puan indirim beklerken, 4 analist 150 baz puan, 3 analist de 200 baz puan indirim beklediğini dile getirdi.

2026 BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

2026 yıl sonuna yönelik tahmin veren 23 ekonomistin medyan beklentisi ise yüzde 28 seviyesinde oldu. 2026 yılına dair beklentiler yüzde 25 ila yüzde 31 aralığında oldu.

Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Kasım ayında takvim gereği PPK toplantısı yapmayan Merkez Bankası, ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekmişti.