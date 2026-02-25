27 Şubat 2025'te Öcalan PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısı yapmıştı. Çağrının birinci yılında Ankara'da hem İmralı heyeti hem de DEM Parti Eş Başkanları yanyana gelecek. Öcalan'dan ikinci kapsamlı mesaj açıklanacak.

MHP lider Bahçeli'nin talebi terör örgütünün üst yönetimine dair de bir çağrının gelmesi yönünde. 27 Şubat'ın yıldönümünde gelecek mesajda bu talebe karşılık bir çağrının gelmesi de bekleniyor. Sürecin son düzlüğünde ikinci aşama vurgusu yapıldı.

Öcalan'ın gözünde ikinci aşamanın ne olduğu da bu mesaj da belli olacak. Çalışma koşullarına dair beklentinin de yasal koşullara dair iktidarın adım atmasını istediği taleplerin de metinde yer alması bekleniyor. Terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye gelişine dair vurguyu siyasette aktif olunması çağrısının izlemesi bekleniyor