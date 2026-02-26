Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı Öcalan. Çağrının yıl dönümünde Ankara'da İmralı heyeti ve DEM'liler yanyana gelecek. Öcalan'ın yeni sürece ilişkin mesajı o buluşmada okunacak.
TAHLİYE EDİLEN İSİM MESAJIN KÜRTÇESİNİ OKUYACAK
Cuma günü saat 11.00'da Yılmaz Güney sahnesinde İmralı Heyeti üyeleri DEM Parti Eş Genel Başkanları kürsüye çıkacak. 5'er dakika eş başkanlar konuşacak. 27 Şubat 2025'te Öcalan'ın solundaki karede yer alan Veysi Aktaş açıklamada yerini alacak. Müebbet hapis cezası alan ve 25 Temmuz'da tahliye edilen Veysi Aktaş, Öcalan'ın mseajını Kürtçe okuyacak. Öcalan'ın mesajında süreçte ikinci aşamaya dair detayların öne çıkması bekleniyor