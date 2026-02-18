Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Toplantının ardından komisyonun raporunu açıklaması bekleniyor.

Rapora ilişkin şimdiye kadar kamuoyuna yansıyan bilgilere göre terörist elebaşı Abdullah Öcalan için gündeme getirilmesi konuşulan 'umut hakkı' raporda yer almıyor.

MHP Feti Yıldız konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni işaret ederek hatırlatarak 'Umut Hakkı' başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" dedi.

'YUVARLAK İFADELİ RAPOR UZLAŞMAYA NASIL HİZMET EDECEK?'

Yıldız dün yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti: "Umut hakkı bağımsız bir hak değil şartla salıverilme imkanının başka türlü ifadesidir. Şartla salıverilmeden farklı ve umut hakkı denen ayrı bir hukuki kurum yoktur. Bizim mevzuatımızda Koşullu salıverilme kavramına yer verilir, umut hakkı nitelemesi kullanılmaz."

SÖZCÜ TV Genel Müdürü Güney Öztürk Sözcü Masası programında raporda 'Kürt Sorunu' ifadesinin yer almadığını hatırlatarak "Yuvarlak ifadelerin olduğu bir rapor toplumsal uzlaşma sürecine nasıl hizmet edecek?" diye sordu.

'KÜRT SORUNU' İFADESİ YER ALMIYOR

SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu ise raporda 'Kürt Sorunu' ifadesinin yer almadığını ancak terör ve terörist ifadelerinin sıkça yer aldığını vurguladı.

Mutlu raporun oylamasında nitelikli çoğunluk aranmadığını kaydetti. Mutlu TİP Genel Başkanı Erkan Baş örneğini vererek komisyonda farklı seslerin de çıkabileceğinin altını çizdi.

Mutlu, AKP ile MHP'nin 'umut hakkı' konusunda da kendi aralarında bir toplantı yaptıklarını da bildirdi.

Mutlu raporun ardından 'umut hakkı' ya da 'infaz yasası' düzenlemeleri yapılabileceğinin altını çizdi.