Yurt içi tarafta piyasaların ve yatırımcıların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı toplantısına çevrildi. Merkez Bankası 24 Temmuz 14.00'de faiz politikası toplantısını gerçekleştirecek. Haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'nın kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi? İşte detaylar...

Sözcü TV'ye katılan Enes Özkan, Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özkan'ın şu ifadelere yer verdi:

19 Mart olmasıydı bu gibi hamleler yapılmasıydı. Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayacaktı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacak alanı var çünkü TÜİK'e göre enflasyon rakamları beklentilerin altında geliyor. Fakat mevduat faizlerinde stopajı artırıldı. yüzde 1'in zerinde etkisi var net kazançlarda. İnsanların yabancı paraya geçmemesi için Merkez Bankası çalışmalar yapıyor ama TL'de ciddi düşüş var.

Piyasanın beklentisi 350 baz puandı anacak bu aradaki yüzde 1,2'li fark, banaksının 250 baz puan indirim yapmasını neden olabilir.

PİYASANIN BEKLENTİSİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik faiz beklentileri netleşiyor.

AA Finans tarafından 21 ekonomistin katılımıyla düzenlenen beklenti anketine göre, piyasanın genel öngörüsü politika faizinde indirime gidileceği yönünde. Katılımcı ekonomistlerin 11’i 250 baz puanlık, 4’ü 300 baz puanlık, 6’sı ise 350 baz puanlık faiz indirimi beklediğini belirtti. Ankette öne çıkan ortak tahmin, politika faizinin 250 baz puan düşürülerek yüzde 43,50 seviyesine çekileceği yönünde oldu.

Benzer şekilde Bloomberg HT'nin Temmuz ayı faiz kararına ilişkin yaptığı ankette yer alan 20 kurum da TCMB’nin politika faizini yüzde 43,5'e düşüreceğini öngördü.

PPK toplantısında alınacak karar, yılın ikinci yarısına yönelik para politikası adımları ve enflasyonla mücadele stratejisi açısından belirleyici olacak. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın önümüzdeki süreçte sıkılaşma politikalarında kontrollü bir gevşemeye yönelebileceğini değerlendiriyor.