Kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP'nin başına yeniden geçeceği konuşulan ve geçtiğimiz günlerde partisine yönelik sert sözlerle video yayımlayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 39. Olağan Kurultayı'n açılışına katılmadı.
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultay'ı, bugün saat 10.00'da Ankara Arena'da başladı.
ÖZEL DAVET EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Özel, daha önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu davet edeceğini açıklamıştı.
Özgür Özel kurultayın ilk günü Önder Sav, Muharrem İnce, Dilek İmamoğlu ile yan yana oturdu.