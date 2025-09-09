CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel Anıtkabir Özel Defteri'ni, "Çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız" sözleriyle imzaladı.

Özel, "Sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız" dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

-'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir’ sözünüzden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza halkımızı hak ettiği özgürlük, eşitlik ve refaha kavuşturacağımıza söz veriyoruz.

-Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız.