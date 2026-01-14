Gamze ELÇİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hastalığı nedeniyle dün yeniden ameliyat oldu.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı. Yeniden ameliyat edilmesine karar verilen Çalık, dün İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10.35’te ameliyata alındı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

AMELİYAT 3 SAAT SÜRDÜ

Ameliyat öncesi hastane bahçesinde endişeli bekleyişini sürdüren anne Gülseren Çalık yaşlı gözlerle ilk kez SÖZCÜ’ye konuştu. Anne Gülseren Çalık, “Oğlumu uzaktan gördüm, onu meleklere, doktorlara, Allah’a emanet ettim. Sağlığına kavuşsun istiyorum. Gözümün yaşı dinmiyor artık dayanamıyorum” dedi.

Çalık’ın ameliyatının yaklaşık 3 saat sürdüğü ve iyi geçtiği belirtildi. Yoğun bakıma alınan Çalık, 2 saat sonra odaya çıkarıldı.

SONUÇ 15 GÜN SONRA

Çalık’ın yeğeni ve avukatı Melih Koçhan, sonuçların patalojiye yollanacağını belirterek şu bilgileri paylaştı: “Bugün gergin bir bekleyişti. Aile olarak herkes çok gergindi. Kendisini ziyaret ettim. Kitlenin patolojiye yollanacağını öğrendik. Bu da yaklaşık 10-15 gün sürer.”

Bugün ayrıca açık görüş kapsamında Çalık ile aile üyelerinin görüşebileceğini belirten Koçhan, Çalık’ın annesi Gülseren Çalık’ın durumuna ilişkin de bilgi verdi: “Sabah çok kötü durumdaydı. Kendisini zor ayakta tutabildik, ikna ettik. Sürecin güzel olacağını söyledik. Şu anda evladını görünce daha mutlu oldu.”