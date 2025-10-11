Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istemesi dün akşam gündeme bomba gibi düştü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 27 Eylül'e kadar bir adım atılmamıştı. 27 Eylül tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 14 kişi gözaltına alınmıştı.
Mansur Yavaş, "Bizim soruşturulmakta çekincemiz yok. Bizi defalarca denetlemeye geldiler" demişti.
GÖZLER SAAT 12.00'DE
Saatler 12.00'yi gösterdiğinde Mansur Yavaş yazılı ve kapsamlı bir açıklama yapacak.