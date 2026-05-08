Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki askeri gerilimin tırmanmasıyla haftanın son işlem gününde 4 bin 700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bir önceki seansta yaşanan sert dalgalanmaların ardından piyasalar, Orta Doğu’dan gelen haber akışına kilitlenmiş durumda. İki ülke arasında yeniden alevlenen çatışmalar, yakın vadeli bir barış anlaşmasına yönelik umutları zayıflatırken, enerji maliyetlerindeki artışın tetiklediği enflasyon kaygılarını yeniden gündemde.

SABAH SEANSINDA ALTIN FİYATLARI

Ons altın 4 bin 415 dolardan işlem görürken gram altın 6 bin 873 lirada dengelenmeye çalışırken, Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı 6 bin 926 liradan işlem görüyor.

Diğer değerli metallerde de durum denge arayışında. Gümüşün onsu 79,73 dolara gerilerken 80 doların altına sarktı. Gram gümüş ise 116,09 lirada bulunuyor.

GÖZLER SAAT 15.30'DA GELECEK VERİDE

Orta Doğu'daki gerilimin yanı sıra gözler bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak. Altın ve doların yönünü belirleyecek olan veride beklenti 65 bin oldu. Mart ayında ise 178 bin olarak gerçekleşmişti. Bu ayın beklentileri mart gerçekleşmesine göre oldukça düşük oldu.

Verinin zayıf gelmesi istihdam piyasasının soğuması manasına gelir ve ekonominin yavaşladığı şeklinde yorumlanır. Bu durum faiz indirimi yapmayan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine daha erken başlayacağı beklentisini güçlendirir. Faizlerin düşme ihtimali faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için daha cazip hale getirir ve altın yükselir. Ancak Orta Doğu'daki krizle birlikte artan enerji fiyatları enflasyon baskısını da artırdığı için Fed'in faiz indirimine gitmesi ötelendi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SICAK TEMAS

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Amerikan kuvvetlerinin İran kaynaklı saldırılara müdahale ettiği ve savunma amaçlı karşı saldırılar düzenlediği belirtildi. Güdümlü füze muhriplerinin Hürmüz Boğazı boyunca intikalini sürdürdüğü kaydedilirken, askeri yetkililer gerilimin daha fazla tırmanmasından yana olmadıklarını vurguladı.

GÖZLER TAHRAN'IN VERECEĞİ YANITTA

Diplomatik kanatlarda ise hareketlilik sürüyor. Trump yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılmasını ve yaklaşık 10 haftadır devam eden çatışmaların sonlandırılmasını öngören teklife İran’ın vereceği yanıtı bekliyor. Gelen bilgilere göre Tahran’ın, arabulucu Pakistan üzerinden önümüzdeki iki gün içinde resmi yanıtını iletmesi öngörülüyor.

MERKEZ BANKALARINDAN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Çatışmaların başlangıcından bu yana altın fiyatları, genel toplamda %10’un üzerinde bir kayıpla seyretmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması:

Enerji fiyatlarında tarihi bir artışa neden oldu.

Küresel çapta enflasyon korkularını körükledi.

Merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırmak zorunda kalacağı beklentisini güçlendirdi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.