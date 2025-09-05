İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atanmıştı.

Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetmişti.

İstanbul’da ilçe seçim kurulları peş peşe tedbir kararı kapsamında CHP’nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir’de kongrelerinin yapılmamasına karar verdi.

İTİRAZ EDİLDİ

Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu. İtirazların ardından YSK yarın saat 14.30'da toplanma kararı aldı.

KARAR BUGÜN ÇIKAR MI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere saat 14.30'da toplanacaklarını bildirdi.

Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu'na gelişinde gazetecilerin sorusu üzerine, Kurul'un CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere saat 14.30'da toplanacağını kaydetti. Yener, kararın bugün çıkıp çıkmayacağının toplantının seyrine bağlı olduğunu söyledi.

İstanbul’da partinin 39’uncu Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı YSK verecek.