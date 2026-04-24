MFÖ grubunun kurucularından olan sanatçının, geçtiğimiz yıllarda önce grup arkadaşı Özkan Uğur’u, ardından kızı Eda Alanson’u kaybetmesinin ardından girdiği yas süreci devam ediyor. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş tarafından sosyal medyada paylaşılan karede Alanson’un belirgin şekilde kilo verdiği ve yorgun olduğu gözlendi. Sanatçının bu görüntüsü, hayranları arasında sağlık durumuna ilişkin endişelere yol açtı.

ÜST ÜSTE GELEN KAYIPLAR YAS SÜRECİNİ DERİNLEŞTİRDİ

Mazhar Alanson, 2021 yılında kızı Eda Alanson’un genç yaştaki kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Bu acı kaybın hemen öncesinde ve sonrasında yakın çevresindeki diğer kayıplarla da yüzleşen sanatçı, uzun süredir içe kapanık bir dönem geçiriyor. Sahne çalışmalarına kısıtlı şekilde devam eden usta müzisyen, vaktinin çoğunu gözlerden uzak geçirmeyi tercih ediyor.





Genç şarkıcı Fikri Karayel, Mazhar Alanson’un yeni programına konuk olduktan sonra paylaştığı fotoğrafa, “Bu anın hayali çoktan kurulmuştu.” notunu düştü.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI

İlyas Yalçıntaş ile bir araya geldiği anlarda kaydedilen görüntüde, Alanson’un zayıflamış hali dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, usta sanatçının yaşadığı derin acıların fiziksel görünümüne yansıdığı yönünde binlerce yorum yaptı.