ATV ekranlarında 2 Eylül 2025’te yayın hayatına başlayan Gözleri Karadeniz dizisi için final kararı alındı. Yapım, 16 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümüyle ekran serüvenini noktaladı.

Ancak dikkat çeken nokta, final kararının dizi yayınlandığı sırada öğrenilmesi oldu. Dizinin oyuncu kadrosu ve teknik ekibinin, tıpkı izleyiciler gibi, ekranda beliren “final” ibaresiyle haberdar oldukları öğrenildi.

YÖNETMENDEN SİTEM DOLU PAYLAŞIM

Dizinin yönetmeni Altan Dönmez, final kararından yayın sırasında haberdar olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajla duyurdu. Kararı ekran başında öğrenmenin şaşkınlığını yaşadığını belirten Dönmez, televizyon sektörünün çalışma şartlarına da eleştiride bulundu.

Yönetmen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sektör şaşırtmaya devam ediyor. Canla başla çalışan şahane ekip, hiç hak etmediği bir şekilde öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyor. Her şartta, her zorlukta en iyisini yapmaya çalışan bu ekiple yol yürümekten gurur duyuyorum. Herkesin tek tek eline, yüreğine ve emeğine sağlık.”

Dönmez’in bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, dizi hayranları da oyunculara ve sete destek mesajlarıyla karşılık verdi.