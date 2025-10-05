Süper Lig’in 8’inci haftasında evinde RAMS Başakşehir FK ile karşı karşıya gelen Göztepe maçı 1-0 kazanarak milli araya namağlup girdi.

Sarı-kırmızılılar 26’ncı dakikada Juan’ın ayağından penaltı kaçırırken, Juan 43’üncü dakikada klas bir gole imza attı. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan Göztepe ikinci yarıda da avantajını korudu ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 4’üncü galibiyetini alan Göztepe 16 puan topladı ve yenilgi almadı. Başakşehir ise 3’üncü mağlubiyetini elde etti. İstanbul ekibi 6 puanda alt sıralarda kaldı.

17’nci dakikada sol kanattan güzel hareketlerle topla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Harit'in şutunda, Lis yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı ceza sahası dışına yolladı.

20’inci dakikada sağ kanattan Wanderson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rhaldney'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

23’üncü dakikada Göztepe'de Cherni'nin sol kanattan yaptığı ortada Bokele'nin kafayla kaleye göndermek istediği top Shomurodov'a çarparak uzaklaştı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Shomurodov'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

26’ncı dakikada penaltı atışını kullanan Juan, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

29’uncu dakikada Başakşehir'de Harit'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ba'nın kafayla kaleye göndermek istediği top az farkla dışarı çıktı.

43’üncü dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Savunmadan Godoi’nin uzun pasında rakip yarı sahada topla buluşan Juan, topu soluna çektikten sonra kalecinin de biraz önde olduğunu gördü. Juan'ın uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

58’inci dakikada Göztepe'de Rhaldney'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Janderson'un topukla kale önüne gönderdiği topu kaleci Muhammed kontrol etti.

62’nci dakikada Başakşehir'de Kaluzinski'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ba'nın kafa vuruşunda top auta gitti.

73’üncü dakikada sağ kanattan Janderson'un yaptığı ortada ceza sahası içindeki Sabra'dan önce top kaleci Muhammed'de kaldı.

79’uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sabra'nın şutunda kaleci Muhammed'in meşin yuvarlağı kornere çeldi.