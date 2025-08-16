Trendyol Süper Lig'deki Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesinde olaylar çıktı.
Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada gelmesiyle deplasman tribününe yöneldi. Deplasman otobüsleri geldiği sırada bazı Göztepe taraftarları otobüslerin geldiği yöne gitmek istemesinin ardından müdahale başladı.
Taraftarlara İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) ile su ve biber gazı sıkıldı. Olaylar büyümeden yatıştırıldı.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlileri taşıyan deplasman otobüsüyle stada geldi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte taraftarların yer aldığı otobüse binen Başkan Koç, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fenerbahçe taraftarını yalnız bırakmayan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri sorunsuz bir şekilde Gürsel Aksel Stadı’na ulaştı.