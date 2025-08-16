Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'nin sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta Juan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşmada 53. dakika oynanırken yaptığı faul sonrası sarı kart gören Juan, 61. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı atağında Nelson Semedo'ya yaptığı faul sonrası hakem Yasin Kol tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Pozisyonda takım arkadaşı Janderson ile birlikte hamle yapan Juan, faulü kendisinin yapmadığını söyledi. Janderson da takım arkadaşına destek vererek "Faulü ben yaptım" diyerek sarı kartın kendisine gösterilmesini istedi. Ancak Yasin Kol'un kararı değişmedi ve Juan, 8 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldı.
Maçın 66. dakikasında da Göztepe'den İsmail Köybaşı, yedek kulübesinde peş peşe gördüğü iki sarı kartla kırmızı kartla cezalandırıldı.