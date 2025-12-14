Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Göztepe 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Göztepe, 69. dakikada öne geçti. İzmir ekibi Janderson'un kafa golüyle Gaziantep FK deplasmanında durumu 1-0’a getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Göztepe, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Göztepe, 29 puana yükseldi. Gaziantep FK, 23 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Gaziantep FK, Başakşehir deplasmanına gidecek.