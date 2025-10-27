Süper Lig'in 10'uncu haftasında namağlup lider Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Göztepe isyan bayrağını açtı. Sarı-kırmızılılar resmi hesaplarından hakem kararlarına büyük tepki gösterirken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

Müsabakada 6'ncı dakikada Efkan'ın golüyle öne geçen Göztepe, 19'uncu dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı. Karşılaşmanın kırılma anı ise 42'nci dakikada yaşandı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen'le girdiği ikili mücadele sonrası rakibinin yüzüne darbe indirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kalan Malcom Bokele aleyhine verilen karar İzmir ekibini ayağa kaldırdı. Sezonun ikinci haftasında da Fenerbahçe maçında hakem kararlarının kurbanı olan sarı-kırmızılılar büyük tepki gösterdi.

'OSIMHEN'E ÇALMADI, BOKELE'YE ÇALDI'

Göztepe, ilk olarak Osimhen'in Bokele'ye faul yaptığını gerekçe göstererek resmi hesaplardan pozisyonun fotoğrafını paylaştı. "Biçildik" başlığı ile hakem Oğuzhan Çakır'a tepki koyan Göztepe daha sonra bir video paylaştı. "Her sene aynı film!" başlıklı görüntülerde Osimhen'in Arda Okan'a ve Bokele'ye fauller yaptığı görüntüler servis edildi.

Göztepe'nin resmi hesaplarından paylaştığı gönderilere binlerce yorum yapıldı. Rams Park'a takımlarını desteklemek için gelen Göztepeli taraftarlar da maç bitiminde takımı tribünlere davet edip tezahüratlarla oyunculara moral verdi. Galatasaray deplasmanında tam 9 kurtarış yaparak takımını ayakta tutmaya çalışan kaptan kaleci Mateusz Lis, "11'e 11 çok iyi oynadık. Kırmızı kart maçı öldürdü. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.