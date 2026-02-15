Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe evinde düşme hattındaki Kayserispor’la golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da her iki yarıda girdikleri pozisyonları değerlendiremedi, 1’er puanı hanelerine yazdırdı.

Bu sonuçla Göztepe 41 puana yükseldi, Kayserispor da puanını 16 yaptı.

21’inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cherni’nin pasında Bokele ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

22’nci dakikada Cardoso’nun sol kanattan getirdiği topa Onugkha vurdu, savunmadan seken top kornere gitti.

28’inci dakikada Miroshi’nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Bilal topu son anda üstten çeldi.

47’nci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Janderson’un kullandığı taç atışında Godoi kafayı vurdu, Kayserispor kalecisi Bilal son anda topu çelerek büyük tehlikeyi önledi.

63’üncü dakikada Göztepe’de ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Janderson’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

65’inci dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Krastev’in şutunda yan direk gole izin vermedi.

72’nci dakikada sol kanattan hızlı çıkan Göztepe’de Antunes topla buluştu, İsviçreli oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

77’nci dakikada Kayesirspor tehlikeli geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onugkha’nın şutunda kaleci Lis son anda topu çelmeyi başardı. Müsabaka başladığı gibi sona erdi.

STAT: Isonem Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

GÖZTEPE: Lis – Godoi, Heliton, Bokele, Ogün (Dk. 75 Uğur Kaan), Cherni (Dk. 90 Taha), Miroshi, Dennis (Dk. 75 Mohammed), Krastev, Janderson (Dk. 90 Arda Okan), Luiz (Dk. 56 Antunes)

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal – Dorukhan, Semih, Denswil, Carole (Dk. 46 Katongo), Ramazan (Dk. 66 Mehmet), Cardoso (Dk. 66 Chalov), Furkan (Dk. 90 Talha), Benes (Dk. 55 Mendes), Brenet, Onugkha

SARI KARTLAR: Lis, Bokele (Göztepe), Onurcan (Kayserispor)