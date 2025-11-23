Süper Lig’de milli aranın ardından iki formda ekip Göztepe ve Kocaelispor’un maçında kazanan çıkmadı. Gürsel Aksel Stadı’nda dolu tribünlere karşı oynanan müsabaka başladığı gibi sona erdi: 0-0.

Kocaelispor’da Balogh’un 41’inci dakikada, Göztepe’de ise Miroshi’nin 45 2’nci dakikada gördükleri kırmızı kartlar Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen tavsiye üzerine iptal edildi.

Bu sonuçla Göztepe 23, Kocaelispor da 15 puana yükseldi.

7’nci dakikada Göztepe atağında, sol taraftan ceza sahasına kullanılan taçta defanstan seken topla altı pas içerisinde buluşan Dennis'in şutunda meşin yuvarlak, kalenin üstünden dışarı çıktı.

26’ncı dakikadaki Kocaelispor atağında, sol kanattan Agyei'nin getirip ön direğe gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.

41'inci dakikada Göztepeli Juan, ceza sahası önünden kaptığı topla gitmek isterken defans oyuncusu Balogh'un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Kocaelisporlu Balogh'a kırmızı kart gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartı iptal edip oyuncuya sarı kart gösterdi.

45 2’nci dakikada faul pozisyonu sonrasında Keita’nın yüzüne müdahalede bulunan Göztepe’nin orta saha oyuncusu Miroshi önce direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ancak VAR’dan gelen izleme tavsiyesi üzerine hakem Ali Yılmaz ekrana geldi. Pozisyonu izleyen Ali Yılmaz, Miroshi’nin kırmızı kartını iptal etti. Yılmaz, Keita ve Miroshi’yi sarı kartla cezalandırdı.

52’nci dakikada Göztepe atağında, Dennis'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Janderson, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Miroshi'ye indirdi. Miroshi'nin sert şutunda top, direğin üstünden auta çıktı.

53’üncü dakikada Kocaelispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde, defanstan seken topla ceza sahası çizgisi üstende buluşan Cufumana'nın şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

59’uncu dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ruan'ın sağ kanattan ortasında almtı pasta topla buluşan Janderson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Mehmet Tuğral, Erkan Akbulut

GÖZTEPE: Lis – Taha (Dk. 88 Godoi), Heliton, Bokele, Ruan (Dk. 88 Ogün), Dennis, Miroshi (Dk. 68 Rhaldney), Efkan (Dk. 67 Olaitan), Cherni, Janderson, Juan

KOCAELİSPOR: Jovanovic – Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty (Dk. 76 Tarkan), Keita (Dk. 46 Show), Tayfur, Can (Dk. 65 Churlinov), Agyei (Dk. 87 Boende), Serdar

SARI KARTLAR: Miroshi, Ruan (Göztepe), Linetty, Balogh Keita, Show (Kocaelispor)